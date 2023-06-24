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Оперативный штаб Краснодарского края заявил о спокойной обстановке в регионе

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ситуация в регионе спокойная и дополнительных мер безопасности не вводилось.
Оперативный штаб Краснодарского края заявил о спокойной обстановке в регионе
  • РИА Новости

«По состоянию на 08:00 в Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По информации правоохранительных органов и оперативных служб городов и районов, дополнительных мер безопасности не вводилось», — отметили в оперштабе.

Подчёркивается, что все службы и ведомства держат ситуацию на контроле и обстановка в регионе остаётся спокойной.

При этом отмечается, что украинские провокаторы публикуют множество фейков в соцсетях.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Ростове-на-Дону на выходных.

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