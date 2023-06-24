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Губернатор Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Московской области

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В Московской области усиляются меры безопасности, ситуация на контроле ФСБ и правоохранительных органов, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на южном направлении возможны дополнительные проверки на дорогах.

Губернатор попросил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге области.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве проводятся мероприятия, которые направлены на усиление мер безопасности.

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