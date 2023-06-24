Губернатор Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Московской области
«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на южном направлении возможны дополнительные проверки на дорогах.
Губернатор попросил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге области.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве проводятся мероприятия, которые направлены на усиление мер безопасности.