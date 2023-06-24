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Генерал Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» решить все проблемы мирным путём

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Заместитель командующего Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом решить все проблемы мирным путём.

Обращение Суровикина опубликовало Минобороны России.

Он отметил, что только прибыл с передовой. 

Суровикин призвал бойцов «Вагнера» остановиться, отметив, что нельзя играть на руку противнику в такое тяжёлое для страны время.

По его словам, пока не поздно, нужно подчиниться воле президента России, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, а также «решить все проблемы только мирным путём под руководством Верховного главнокомандующего».

Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.

В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.

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