Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Татарстан приобретёт 400 автобусов на газомоторном топливе

Короткая ссылка
Татарстан планирует приобрести около 400 единиц общественного транспорта на газомоторном топливе в 2023—2024 годах, заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков.
Татарстан приобретёт 400 автобусов на газомоторном топливе
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает «Реальное время».

«В 2023—2024 годах Минтранс будет участвовать в федеральных программах по обновлению общественного транспорта. Это программа ГТЛК, в рамках которой планируется приобретение автобусов на газомоторном топливе, в том числе для Казани», — сказал Садыков.

По его словам, по второй программе предполагается закупить более 100 автобусов на газомоторном топливе.

«Итого где-то в планах около 400 транспортных средств на газомоторном топливе в 2023—2024 годах», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что на площади Киевского вокзала начал работу обновлённый павильон московского транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить