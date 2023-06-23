Татарстан приобретёт 400 автобусов на газомоторном топливе
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Об этом сообщает «Реальное время».
«В 2023—2024 годах Минтранс будет участвовать в федеральных программах по обновлению общественного транспорта. Это программа ГТЛК, в рамках которой планируется приобретение автобусов на газомоторном топливе, в том числе для Казани», — сказал Садыков.
По его словам, по второй программе предполагается закупить более 100 автобусов на газомоторном топливе.
«Итого где-то в планах около 400 транспортных средств на газомоторном топливе в 2023—2024 годах», — добавил он.
Ранее НСН сообщала, что на площади Киевского вокзала начал работу обновлённый павильон московского транспорта.