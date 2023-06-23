Татарстан приобретёт 400 автобусов на газомоторном топливе

Татарстан планирует приобрести около 400 единиц общественного транспорта на газомоторном топливе в 2023—2024 годах, заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков.

Об этом сообщает «Реальное время».

«В 2023—2024 годах Минтранс будет участвовать в федеральных программах по обновлению общественного транспорта. Это программа ГТЛК, в рамках которой планируется приобретение автобусов на газомоторном топливе, в том числе для Казани», — сказал Садыков.

По его словам, по второй программе предполагается закупить более 100 автобусов на газомоторном топливе.

«Итого где-то в планах около 400 транспортных средств на газомоторном топливе в 2023—2024 годах», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что на площади Киевского вокзала начал работу обновлённый павильон московского транспорта.