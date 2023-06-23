В Тюменской области построят 14 млн квадратных метров жилья до 2030 года

В Тюменской области планируют построить 14 млн кв. м жилья до 2030 года, заявил губернатор Александр Моор на конференции «Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ».

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как отметил Моор, цели амбициозные, но достижимые — благодаря сотрудничеству с застройщиками и институтами развития.

Тюменская область занимает первое место по вводу жилья на федеральных земельных участках. Она также является одним из пилотных регионов, где впервые применили механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».