Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В лагерях Ставропольского края отдохнут более 110 тысяч школьников за лето

Короткая ссылка
В летней оздоровительной кампании в Ставропольском крае примут участие 250 тыс. школьников, из них более 110 тыс. отдохнут в летних лагерях, заявила на брифинге в региональном правительстве и. о. министра образования Ольга Чубова.
В лагерях Ставропольского края отдохнут более 110 тысяч школьников за лето
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«В этом году Ставропольский край стал участником инициированного президентом России проекта по созданию быстровозводимых конструкций отдыха детей и их оздоровления, благодаря которому в оздоровительном лагере «Гренада» Невинномысска открылся новый корпус и количество мест увеличилось до 142», — сказала Чубова.

По её словам, завершается ремонт ещё в шести летних оздоровительных лагерях.

Обеспечивать отдых будут более 6,5 тыс. педагогов и более 500 вожатых.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить