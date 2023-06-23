В лагерях Ставропольского края отдохнут более 110 тысяч школьников за лето

В летней оздоровительной кампании в Ставропольском крае примут участие 250 тыс. школьников, из них более 110 тыс. отдохнут в летних лагерях, заявила на брифинге в региональном правительстве и. о. министра образования Ольга Чубова.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«В этом году Ставропольский край стал участником инициированного президентом России проекта по созданию быстровозводимых конструкций отдыха детей и их оздоровления, благодаря которому в оздоровительном лагере «Гренада» Невинномысска открылся новый корпус и количество мест увеличилось до 142», — сказала Чубова.

По её словам, завершается ремонт ещё в шести летних оздоровительных лагерях.

Обеспечивать отдых будут более 6,5 тыс. педагогов и более 500 вожатых.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.