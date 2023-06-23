В Москве обучили волонтёрству 6,6 тысячи человек с начала года

С начала 2023 года в ресурсном центре «Мосволонтёр» прошли обучение более 6,6 тыс. человек, за девять лет — свыше 70 тыс.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ресурсный центр проводит тренинги для новичков, опытных волонтёров и будущих наставников. После обучения они активно участвуют в жизни города — помогают при проведении форумов, спортивных состязаний, патриотических и культурных акций», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для начинающих добровольцев есть курс «Включайся!» Также предусмотрена программа «Управляй», включающая анализ уже имеющегося опыта.

Тренинг «Обучай» предназначен для тех, кто готов самостоятельно координировать работу новичков на городских мероприятиях.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых результатах работы центра «Волонтёры Москвы».