В Москве очистили от самостроя 8,5 млн квадратных метров городских территорий

В Москве с 2011 года выявили около 24 тыс. незаконных сооружений общей площадью более 11,5 млн кв. м, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В результате снесено более 17,6 тыс. таких строений.

«По результатам такой работы освобождено почти 8,5 млн кв. м территории. Её приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства», — отметил Ефимов.

В частности, в районе Чертаново Северное создано прогулочное пространство около фестивальной площадки «Московские сезоны».

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.