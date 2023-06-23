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Власти Нижегородской области рассказали о мерах поддержки молодёжи

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Глава Министерства молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева рассказала о направлениях работы ведомства.
Власти Нижегородской области рассказали о мерах поддержки молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Одно из направлений — создание молодёжных пространств по типу центра «Высота» в Нижнем Новгороде.

«Общая федеральная задача — создать такие условия в муниципалитетах, чтобы как можно больше молодых людей находило для себя занятие по душе на местах. Такие центры станут хорошей основой для понимания того, чем молодёжь может быть полезна своему округу. Кроме того, им всегда будет, где собраться и провести время», — заявила Ануфриева в прямом эфире Центра управления регионом

По её словам, также для молодёжи предусмотрены гранты.

Кроме того, регион работает со студенческими советами вузов, со школами и колледжами, с корпорациями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля.

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