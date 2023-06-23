Татарстан получит 104 млн рублей на создание умных спортплощадок

Татарстану выделят 104 млн рублей на создание умных спортивных площадок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает inkazan.ru.

В 2023 году республика получит 78 млн рублей, в 2025 году — ещё 26 млн.

Из пояснительной записки следует, что Татарстан вошёл в число шести субъектов, которым в текущем году направят дополнительные средства.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.