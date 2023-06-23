Татарстан получит 104 млн рублей на создание умных спортплощадок
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Об этом сообщает inkazan.ru.
В 2023 году республика получит 78 млн рублей, в 2025 году — ещё 26 млн.
Из пояснительной записки следует, что Татарстан вошёл в число шести субъектов, которым в текущем году направят дополнительные средства.
Работа проводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.