Бочкарёв заявил о завершении строительства путепровода в составе южного участка МСД

Путепровод на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД готов на 100%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Завершено строительство путепровода под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Выполнены все строительные работы, завершена внутренняя и внешняя отделка обоих тоннелей», — сказал Бочкарёв.

По его словам, общая площадь работ превысила 2000 кв. м. Также смонтированы все инженерные системы, в том числе автоматизированная система управления дорожным движением.

Запуск объекта позволит снизить нагрузку на южный сектор МКАД и прилегающую улично-дорожную сеть.

Со своей стороны, гендиректор «МИПСТРОЙ 1» (ведущее строительное подразделение ГК «Мосинжпроект») Константин Маслаков отметил, что строительство путепровода шло без остановки движения поездов.

«Для этого был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого выполнялось устройство основных конструкций путепровода», — заявил он.

Как добавил Маслаков, на объекте продолжается благоустройство территории. Общая площадь озеленения превышает один гектар.