Первая компания-резидент появилась на территории Руднёво ОЭЗ «Технопарк Москва»

В Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технопарк Москва».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Первым резидентом стало предприятие «ВИП-Камилла», оно будет производить абсорбирующее бельё в рамках соглашения, заключённого в начале 2023 года.

«За первый год работы резидент планирует выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пелёнок, увеличив впоследствии производство до 120 млн и 75 млн штук в год соответственно», — прокомментировал Овчинский.

Отмечается, что поставки продукции в учреждения соцзащиты Москвы начнутся в августе этого года.

По сообщению URA.RU, власти Пермского края в 2022 году также выделили субсидии АО «Управляющая компания ОЭЗ Пермь» на 105 млн рублей.