Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Первая компания-резидент появилась на территории Руднёво ОЭЗ «Технопарк Москва»

Короткая ссылка
В Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технопарк Москва».
Первая компания-резидент появилась на территории Руднёво ОЭЗ «Технопарк Москва»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Первым резидентом стало предприятие «ВИП-Камилла», оно будет производить абсорбирующее бельё в рамках соглашения, заключённого в начале 2023 года.

«За первый год работы резидент планирует выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пелёнок, увеличив впоследствии производство до 120 млн и 75 млн штук в год соответственно», — прокомментировал Овчинский.

Отмечается, что поставки продукции в учреждения соцзащиты Москвы начнутся в августе этого года.

По сообщению URA.RU, власти Пермского края в 2022 году также выделили субсидии АО «Управляющая компания ОЭЗ Пермь» на 105 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить