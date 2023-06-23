Обновлённый мемориал метростроевцам открыли на Бородинском поле
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Открыли памятный знак генеральный директор Московского Метростроя Сергей Жуков и директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.
На церемонии открытия присутствовали сотрудники Бородинского музея, представители администрации Можайского ГО, ветераны и сотрудники Мосметростроя, школьники Мало-Вяземской средней школы, а также местные жители.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.