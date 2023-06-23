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Обновлённый мемориал метростроевцам открыли на Бородинском поле

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На Бородинском поле в День памяти и скорби 22 июня открыли обновлённый мемориальный знак метростроевцам, которые возводили оборонительные сооружения (ДОТы) на Можайской линии обороны в 1941 году.
Обновлённый мемориал метростроевцам открыли на Бородинском поле

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Открыли памятный знак генеральный директор Московского Метростроя Сергей Жуков и директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

На церемонии открытия присутствовали сотрудники Бородинского музея, представители администрации Можайского ГО, ветераны и сотрудники Мосметростроя, школьники Мало-Вяземской средней школы, а также местные жители.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.

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