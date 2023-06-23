Обновлённый мемориал метростроевцам открыли на Бородинском поле

На Бородинском поле в День памяти и скорби 22 июня открыли обновлённый мемориальный знак метростроевцам, которые возводили оборонительные сооружения (ДОТы) на Можайской линии обороны в 1941 году.