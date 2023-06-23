Ефимов: в Лефортове и Зюзине участки земли реорганизуют по программе КРТ
Об этом пишет сайт kp.ru.
Так, запланирована реорганизация площадки на территории бывшей промзоны «Серп и Молот», участка в Лефортове (2-я улица Синичкина, владение 4) и в Зюзине (Азовская улица, владение 39).
Реорганизацией участков займётся Московский фонд реновации.
«Объём вложений в реализацию двух этих проектов превысит 14 млрд рублей. В результате редевелопмента участков общей площадью 4,97 га появится почти 580 новых рабочих мест», — отметил Ефимов.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.