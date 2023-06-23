Губернатор Тюменской области Моор дал старт реконструкции аэропорта Рощино

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт реконструкции международного аэропорта Рощино имени Д.И. Менделеева.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего строения.

В рамках реконструкции, запланированной на 2023—2027 годы, планируется строительство нового терминала.

Такая мера позволит увеличить пропускную способность в три раза: с 600 до 1940 пассажиров в час.

В то же время площадь аэропорта увеличится почти в два раза — до 46 тыс. кв. м.

Ранее пресс-служба аэропорта Пулково заявила о переходе на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров.

НСН также сообщала, что Моор раскрыл подробности важного строительства в аэропорту Тюмени.