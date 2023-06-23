Губернатор Тюменской области Моор дал старт реконструкции аэропорта Рощино
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего строения.
В рамках реконструкции, запланированной на 2023—2027 годы, планируется строительство нового терминала.
Такая мера позволит увеличить пропускную способность в три раза: с 600 до 1940 пассажиров в час.
В то же время площадь аэропорта увеличится почти в два раза — до 46 тыс. кв. м.
Ранее пресс-служба аэропорта Пулково заявила о переходе на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров.
НСН также сообщала, что Моор раскрыл подробности важного строительства в аэропорту Тюмени.