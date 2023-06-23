На Ставрополье обеспечат жильём 120 детей-сирот в 2023 году

За год в Ставропольском крае 120 детей-сирот получат сертификаты на жильё.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что на покупку квартир выделено 226,8 млн рублей. Сертификаты получили уже 96 жителей края. Срок действия документа на покупку составляет четыре месяца.

«В 2023 году размер жилищного сертификата составляет 1 890 405 рублей. При приобретении жилого помещения можно использовать также заёмные или собственные средства, а также материнский капитал», — рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Ранее НСН сообщала, что сирота отсудил у мэрии города в Пермском крае право на собственное жильё.