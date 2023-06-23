В Челябинске ребёнок получил травму на аттракционе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что опасный аттракцион закрыт.
Ранее, по сообщению НСН, в Краснодарском крае заведено уголовное дело после травмирования ребенка на батуте.