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В Челябинске ребёнок получил травму на аттракционе

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В Челябинске семилетний ребёнок получил травму пальца на аттракционе «Беговое колесо». Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят информацию об обстоятельствах инцидента.
В Челябинске ребёнок получил травму на аттракционе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что опасный аттракцион закрыт.

Ранее, по сообщению НСН, в Краснодарском крае заведено уголовное дело после травмирования ребенка на батуте.

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