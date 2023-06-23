Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Алтуфьеве построят спорткомплекс с бассейном

Короткая ссылка
В московском районе Алтуфьево выставили земельный участок на торги, на нём построят спортивный комплекс с бассейном.

Об этом сообщает «Москва24».

Руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков рассказал, что площадь участка составляет 3 тыс. кв. м. Торги состоятся на площадке «Росэлторг», а с победителем подпишут контракт на 4 года и 10 месяцев.

«Начальная цена годовой арендной платы составляет около 4,8 млн рублей, итоговая стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 6 июля. К участию приглашаются все желающие», — добавил он.

Ранее стало известно, что на набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами.

Также, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить