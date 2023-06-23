В Алтуфьеве построят спорткомплекс с бассейном

В московском районе Алтуфьево выставили земельный участок на торги, на нём построят спортивный комплекс с бассейном.

Об этом сообщает «Москва24».

Руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков рассказал, что площадь участка составляет 3 тыс. кв. м. Торги состоятся на площадке «Росэлторг», а с победителем подпишут контракт на 4 года и 10 месяцев.

«Начальная цена годовой арендной платы составляет около 4,8 млн рублей, итоговая стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 6 июля. К участию приглашаются все желающие», — добавил он.

Ранее стало известно, что на набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами.

Также, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.