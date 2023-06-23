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Система ПВО сбила беспилотник в небе над Курском

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в небе над городом.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу!» — написал он в Telegram.

Губернатор региона напомнил жителям о просьбе не трогать обломки летательных аппаратов в случае обнаружения и немедленно сообщать о находке по номеру 112.

Житель Забайкальского края, принимающий участие в спецоперации на Украине, ранее сбил беспилотник противника мешком с продуктами.

Также стало известно, что группировка сил «Восток» уничтожила разведывательную группу ВС Украины на Запорожском направлении.

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