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Специалист Крохин рассказал о тонкостях процедуры выселения за долги по ЖКУ

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Председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин заявил, что граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить в случае неоплаты ЖКУ.
Специалист Крохин рассказал о тонкостях процедуры выселения за долги по ЖКУ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Если квартира находится в социальном найме и гражданин в течение полугода не оплачивает жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины, то его могут выселить», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в таком случае должно быть предоставлено другое жилое помещение по нормам общежития.

Суд в качестве уважительной причины для неоплаты может признать болезнь, наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и тяжёлые жизненные обстоятельства.

Как добавил Крохин, собственника жилья выселить из квартиры практически невозможно.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с НСН заявил, что срок отключения горячей воды в субъектах в летний период нужно сократить.

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