Специалист Крохин рассказал о тонкостях процедуры выселения за долги по ЖКУ
- РИА Новости
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«Если квартира находится в социальном найме и гражданин в течение полугода не оплачивает жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины, то его могут выселить», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, в таком случае должно быть предоставлено другое жилое помещение по нормам общежития.
Суд в качестве уважительной причины для неоплаты может признать болезнь, наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и тяжёлые жизненные обстоятельства.
Как добавил Крохин, собственника жилья выселить из квартиры практически невозможно.
Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с НСН заявил, что срок отключения горячей воды в субъектах в летний период нужно сократить.