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ОЭЗ «Кулибин» пополнится ещё тремя резидентами

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Три инвестиционных проекта получили поддержку на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Кулибин». Новыми резидентами станут «Евросталь», «Альтум» и «Хома».
ОЭЗ «Кулибин» пополнится ещё тремя резидентами
  • Gettyimages.ru
  • © Bernd Vogel

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

«Совсем недавно площадь ОЭЗ была увеличена в десять раз, до 724 га. Это даёт возможность размещать новые производства в максимально сжатые сроки с использованием целого ряда преимуществ», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Ранее НСН сообщала, что совокупная прибыль компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за I квартал этого года выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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