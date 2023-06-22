ОЭЗ «Кулибин» пополнится ещё тремя резидентами

Три инвестиционных проекта получили поддержку на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Кулибин». Новыми резидентами станут «Евросталь», «Альтум» и «Хома».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

«Совсем недавно площадь ОЭЗ была увеличена в десять раз, до 724 га. Это даёт возможность размещать новые производства в максимально сжатые сроки с использованием целого ряда преимуществ», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Ранее НСН сообщала, что совокупная прибыль компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за I квартал этого года выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.