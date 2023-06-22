Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Госдумы Колунов предложил ввести единый в России закон о тишине

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов предложил установить единый стандарт времени тишины, а также ввести «тихий час» для всех регионов страны.
Депутат Госдумы Колунов предложил ввести единый в России закон о тишине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Шум в многоквартирных домах — проблема, существующая давно и волнующая всех без исключения. Сегодня каждый субъект устанавливает нормы тишины самостоятельно. Это создаёт определённую путаницу и для жителей домов, и для рабочих, ведущих ремонт в квартирах, и для промышленников», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Единый стандарт времени тишины и «тихий час» должны быть установлены, исходя из «средней температуры по палате». По мнению Сергея Колунова, это поможет не только жителям, чтобы они могли спокойно находиться в своих домах, но и строителям и подрядчикам.

24 мая первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить