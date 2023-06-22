Депутат Госдумы Колунов предложил ввести единый в России закон о тишине

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов предложил установить единый стандарт времени тишины, а также ввести «тихий час» для всех регионов страны.

«Шум в многоквартирных домах — проблема, существующая давно и волнующая всех без исключения. Сегодня каждый субъект устанавливает нормы тишины самостоятельно. Это создаёт определённую путаницу и для жителей домов, и для рабочих, ведущих ремонт в квартирах, и для промышленников», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Единый стандарт времени тишины и «тихий час» должны быть установлены, исходя из «средней температуры по палате». По мнению Сергея Колунова, это поможет не только жителям, чтобы они могли спокойно находиться в своих домах, но и строителям и подрядчикам.

24 мая первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.