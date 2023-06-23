В парке «Музеон» прошла презентация курса «Научпоп-журналистика» от Школы RT

В парке искусств «Музеон» 22 июня Школа RT и АНО «Национальные приоритеты» объявили о запуске нового проекта — курса «Научпоп-журналистика». Он поможет начинающим журналистам и людям, интересующимся наукой, научиться увлекательно рассказывать об исследованиях и разработках в разных форматах — от статей и постов до телепередач и фильмов.

В рамках объявления о курсе в МУЗЕОНе выступили три лектора школы — главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Фёдоров, главный редактор журнала «Умная Россия» Вячеслав Суханов и доцент кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Колесниченко.

Они провели мастер-класс и рассказали, как писать научно-популярный текст, который дочитают до конца, как запускать научно-популярные блоги и создавать программы для ТВ- и радиоаудитории.

«В России идёт второй год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации. В Десятилетие мы стараемся приблизить науку к людям: запускаем научно-популярные конкурсы, проводим экскурсии в научные лаборатории, рассказываем об учёных, их пути в науке и существующих мерах поддержки. Курс «Научпоп-журналистика» призван научить журналистов и желающих стать журналистами рассказывать о науке интересно и живо, сформировать сообщество популяризаторов науки и технологий и в будущем помочь им запустить собственные проекты», — рассказал Фёдоров.

Курс «Научпоп-журналистика» — это бесплатный образовательный онлайн-курс, созданный для повышения качества материалов студенческих и научно-популярных средств массовой информации, а также для формирования профессионального сообщества журналистов, освещающих достижения российской науки и технологий. Проект создаётся в Десятилетие науки и технологий.

Регистрация на курс откроется 11 сентября.

Подать заявку на участие сможет любой желающий. Для участия в курсе будет необходимо оставить заявку на сайте проекта и выполнить тестовое задание. Лучшие кандидаты получат доступ к лекциям и станут участниками курса.

«Онлайн-школа RT уже более трёх лет является передовой платформой для обучения самым современным трендам и практикам в журналистике. Мы очень рады, что теперь Школа становится и площадкой, где лучшие популяризаторы науки делятся своим уникальным опытом и помогают начинающим и опытным медийщикам рассказывать о науке и технологиях просто и интересно», — поделилась руководитель службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова.

Курс будет разделён на пять блоков: «Всё о научпопе», «Работа с текстом», «Новые медиа: социальные сети и SMM», «Работа в кадре, съёмка и постпродакшен», «Личный бренд и PR». В течение двух месяцев участники проекта будут слушать лекции ведущих журналистов и популяризаторов науки, а также выполнять предложенные им задания по основным модулям обучения.

Участники курса прослушают мастер-классы телеведущих Сергея Малозёмова, Эрнеста Мацкявичюса и Алексея Егорова, шеф-редактора аналитического отдела RT Ильи Оганджанова, профессора Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Владимира Решетова, научного сотрудника лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ Тимура Чернова, руководителя дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлии Грязновой, доцента кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Марии Аникиной, главного редактора ряда научно-популярных проектов Алексея Паевского, популяризатора науки Алексея Иванченко, депутата Государственной думы профессора РАН, химика Александра Мажуги, представителей факультета журналистики и химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, телеканала «Наука», госкорпорации «Роскосмос», портала «Большая российская энциклопедия» и др.

По итогам проекта участники, выполнившие все задания и получившие за них высокие баллы, будут награждены сертификатами, экскурсиями на съёмочные площадки, стажировками, сувенирной продукцией и другими призами.

Посмотреть трансляцию мастер-класса Школы RT в МУЗЕОНе можно в социальных сетях, подписаться на уведомления о старте набора на курс — на сайте https://school.rt.com/nauchpop.