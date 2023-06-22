Акция «Свеча памяти» прошла в Оренбургской области

В Оренбурге на площади Ленина в полночь зажгли 10 тыс. свечей с надписью «Оренбург помнит».

Об этом сообщает RIA56.

Также в Бузулуке у мемориала «Вечный огонь» из горящих свечей выложили надпись «Мы помним», а в Орске из семи тысяч свечей — «Город трудовой доблести Орск помнит».

В аккаунте губернатора Дениса Паслера оренбуржцы делятся фотографиями, как проходили памятные мероприятия в их родном городе или районе.

В Ялте также прошёл День памяти и скорби. Как сообщили «Крым 24», жители Ялты выложили из двух тысяч свечей силуэт самолёта дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана на территории Гаспринской школы.