В Нижнем Новгороде прошла международная акция «Огненные картины войны»

В парке Победы в Нижнем Новгороде ко Дню памяти и скорби зажгли более 10 тыс. свечей в форме памятного знака «Трудовая доблесть России». Рядом с ним зажгли надпись «Нижний помнит».

Об этом сообщает ИА «Время-Н».

«Свеча памяти — это вечный огонь, горящий в наших сердцах, это благодарность нашим предкам, отдавшим свои жизни и своё настоящее за будущее своих потомков, то есть нас с вами. Мы в неоплатном долгу, и сегодня лучшие сыны и дочери Великой России сражаются и жертвуют собой ради её ценностей и свободы», — сказал сенатор России, первый заместитель секретаря Нижегородского отделения партии «Единая Россия» Александр Вайнберг.

Также акция прошла в ульяновском парке Победы. По сообщению mosaica.ru, жители зажгли 5 тыс. свечей. Огненная инсталляция представляет собой стилизованный Обелиск Славы с надписью «УЛЬЯНОВСК 1941—1945 ПОМНИМ».