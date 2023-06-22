Калининградские приставы приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
- © gov39.ru
Об этом сообщает «Янтарный край».
Руководство и сотрудники УФССП возложили цветы к мемориалу 1200 войнам-гвардейцам.
«Особенно приятно, что в этом мероприятии приняли участие наши молодые сотрудники. Память о важных исторических датах и событиях должна передаваться от поколения к поколению», — сказал врио руководителя УФССП России по Калининградской области Андрей Кочанжи.
Уточняется, что мероприятие посетили сотни калининградцев.
Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», акция «Свеча памяти» прошла в Севастополе.