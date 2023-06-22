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Калининградские приставы приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»

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В Калининграде прошла акция «Свеча памяти», посвящённая памяти о начале Великой Отечественной войны.
Калининградские приставы приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
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Об этом сообщает «Янтарный край».

Руководство и сотрудники УФССП возложили цветы к мемориалу 1200 войнам-гвардейцам.

«Особенно приятно, что в этом мероприятии приняли участие наши молодые сотрудники. Память о важных исторических датах и событиях должна передаваться от поколения к поколению», — сказал врио руководителя УФССП России по Калининградской области Андрей Кочанжи.

Уточняется, что мероприятие посетили сотни калининградцев.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», акция «Свеча памяти» прошла в Севастополе.

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