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Специалист по недвижимости Порфенкова: в договоре аренды жилья стоит указывать все нюансы

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Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова посоветовала в договоре аренды квартиры прописывать все важные условия, такие как стоимость, срок аренды, порядок оплаты, правила проживания и другие.
Специалист по недвижимости Порфенкова: в договоре аренды жилья стоит указывать все нюансы
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Также обязательно стоит отобразить в документе условия внесения и возвращения залога, сообщила она в беседе с РИАМО.

В договоре должны быть отражены правила проживания в квартире — с кем можно проживать, как можно, а как нельзя её использовать, можно ли завести питомца, сколько раз в месяц собственник может приезжать для проверки квартиры.

Порфенкова посоветовала при выборе съёмной квартиры обращать внимание на состояние жилья, мебели и техники, наличие коммуникаций, отобразив в договоре все имеющиеся повреждения и недостатки, чтобы впоследствии не пришлось устранять их за свой счёт по требованию собственника.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.

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