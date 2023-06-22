В Подмосковье мужчина сбил велосипедиста и ударил его ножом из-за повреждённого авто

Водитель сбил велосипедиста в Воскресенске и ударил его ножом из-за повреждённого автомобиля.

Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель совершил столкновение с велосипедистом.

«Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — говорится в сообщении.

Нападавшего арестовали, возбуждено уголовное дело.

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