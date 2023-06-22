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В Подмосковье мужчина сбил велосипедиста и ударил его ножом из-за повреждённого авто

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Водитель сбил велосипедиста в Воскресенске и ударил его ножом из-за повреждённого автомобиля.
В Подмосковье мужчина сбил велосипедиста и ударил его ножом из-за повреждённого авто
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель совершил столкновение с велосипедистом.

«Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — говорится в сообщении.

Нападавшего арестовали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в центре Кызыла на площади Арата 20 июня было найдено тело 23-летней местной жительницы с множественными ранениями. Подозреваемый в убийстве 36-летний житель Ак-Довурака задержан по горячим следам.

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