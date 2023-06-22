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Первый замминистра обороны Цаликов вручил награды участникам СВО

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов посетил участников СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Он поблагодарил военнослужащих от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского долга.
Первый замминистра обороны Цаликов вручил награды участникам СВО
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Отличившимся военнослужащим были вручены госнаграды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу».

Со своей стороны, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин доложил, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и получают всю необходимую медпомощь.

По окончании лечения в госпитале военнослужащих направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.

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