Первый замминистра обороны Цаликов вручил награды участникам СВО

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов посетил участников СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Он поблагодарил военнослужащих от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского долга.

Отличившимся военнослужащим были вручены госнаграды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу».

Со своей стороны, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин доложил, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и получают всю необходимую медпомощь.

По окончании лечения в госпитале военнослужащих направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.