Первый замминистра обороны Цаликов вручил награды участникам СВО
- РИА Новости
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Отличившимся военнослужащим были вручены госнаграды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу».
Со своей стороны, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин доложил, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и получают всю необходимую медпомощь.
По окончании лечения в госпитале военнослужащих направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.