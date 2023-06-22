Бочкарёв: на двух участках южного направления МСД построили более 16 км дорог

В рамках строительства участков южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) проложили около 16 км дорог, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках работ на двух новых участках Московского скоростного диаметра построено свыше 6 км дороги основного хода и более 8 км прилегающей улично-дорожной сети, а также возведены четыре эстакады», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, это в том числе съезд с магистрали «ТТК — Люблинская улица» на МСД в сторону МКАД, съезд с МСД на магистраль «ТТК — Люблинская улица», над Батюнинской и над Батайской улицами.

Как отметил заммэра, сложность при строительстве была обусловлена расположением проектируемого объекта вблизи линий МЦД, а также существующей застройкой районов Печатники и Люблино, расположением линий электропередачи, высокой интенсивностью дорожного движения.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что от улицы Шоссейной до Курьяновского бульвара было переустроено более 146 км кабельных линий. Специалисты проложили более 3 км новых сетей.

«Также выполнялись работы по устройству дождевой канализации, тепловых сетей и водоснабжения», — отметил он.

Как добавил Кравцов, благоустройство прилегающей территории проходит поэтапно.