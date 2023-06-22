Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бочкарёв: на двух участках южного направления МСД построили более 16 км дорог

Короткая ссылка
В рамках строительства участков южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) проложили около 16 км дорог, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на двух участках южного направления МСД построили более 16 км дорог

«В рамках работ на двух новых участках Московского скоростного диаметра построено свыше 6 км дороги основного хода и более 8 км прилегающей улично-дорожной сети, а также возведены четыре эстакады», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, это в том числе съезд с магистрали «ТТК — Люблинская улица» на МСД в сторону МКАД, съезд с МСД на магистраль «ТТК — Люблинская улица», над Батюнинской и над Батайской улицами.

Как отметил заммэра, сложность при строительстве была обусловлена расположением проектируемого объекта вблизи линий МЦД, а также существующей застройкой районов Печатники и Люблино, расположением линий электропередачи, высокой интенсивностью дорожного движения.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что от улицы Шоссейной до Курьяновского бульвара было переустроено более 146 км кабельных линий. Специалисты проложили более 3 км новых сетей.

«Также выполнялись работы по устройству дождевой канализации, тепловых сетей и водоснабжения», — отметил он.

Как добавил Кравцов, благоустройство прилегающей территории проходит поэтапно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить