В рамках акции «Сад памяти» в Санкт-Петербурге высажено более двух тысяч деревьев

В Санкт-Петербурге высадили более двух тысяч деревьев и кустарников в рамках акции «Сад памяти».

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Президент России неоднократно подчёркивал, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это наша совесть и наша ответственность. Акция «Сад памяти» — дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава города.

В 54 лесах, парках и скверах теперь появились новые ели, ивы, сосны, каштаны, липы и берёзы. В акции приняли участие 1892 человека, среди которых оказались волонтёры, студенты, представители органов власти северной столицы и многие другие.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области пройдут памятные акции, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.