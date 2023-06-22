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В рамках акции «Сад памяти» в Санкт-Петербурге высажено более двух тысяч деревьев

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В Санкт-Петербурге высадили более двух тысяч деревьев и кустарников в рамках акции «Сад памяти».
В рамках акции «Сад памяти» в Санкт-Петербурге высажено более двух тысяч деревьев
  • Gettyimages.ru
  • © lovelyday12

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Президент России неоднократно подчёркивал, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это наша совесть и наша ответственность. Акция «Сад памяти» — дань уважения людям, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава города.

В 54 лесах, парках и скверах теперь появились новые ели, ивы, сосны, каштаны, липы и берёзы. В акции приняли участие 1892 человека, среди которых оказались волонтёры, студенты, представители органов власти северной столицы и многие другие.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области пройдут памятные акции, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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