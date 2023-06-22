Ижевск принял участие в акции «Свеча памяти»

В Ижевске зажгли свечи у Вечного огня в День памяти и скорби.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на слова председателя правительства региона Ярослава Семёнова.

«Мы не можем забывать те события… Подвиги нашего народа обязательно будут достоянием наших детей. Я чту память своих предков, которые работали в тылу, своего дедушки, который сражался в Великую Отечественную войну, был пилотом истребителя», — отметил Семёнов.

Все желающие также могли возложить цветы к Монументу боевой и трудовой славы.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр 22 июня включит тематическую подсветку на телебашне в столице региона.