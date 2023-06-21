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Ректор МИСиС Черникова рассказала об особенностях приёма абитуриентов в 2023 году

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Ректор МИСиС Алевтина Черникова рассказала об особенностях приёмной кампании в 2023 году. Она напомнила, что абитуриенты могут выбрать до пяти вузов.
Ректор МИСиС Черникова рассказала об особенностях приёма абитуриентов в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Зачисление будет происходить по приоритетам, определяемым абитуриентами в заявлении о приёме. Изменить приоритетность можно только до окончания приёма документов», — заявила Черникова в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, в этом году не нужно предоставлять согласие на зачисление, достаточно подать оригинал документа об образовании.

«В Университете МИСиС приёмная кампания организована максимально открыто и прозрачно. Сотрудники приёмной комиссии отвечают на вопросы абитуриентов и их родителей в режиме 24/7: по телефону, на сайте НИТУ МИСиС, лично консультируют по самым разным темам», — отметила ректор.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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