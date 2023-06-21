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Глава Дагестана Меликов: среди погибших в ДТП с автобусом в республике двое детей

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Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что среди погибших в аварии в Кизлярском районе республики числятся двое детей.
Глава Дагестана Меликов: среди погибших в ДТП с автобусом в республике двое детей
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Глава республики распорядился принять исчерпывающие меры для оказания необходимой медицинской помощи всем пострадавшим.

Кроме того, Меликов поручил обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, ещё 16 пострадали.

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