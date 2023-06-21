Глава Дагестана Меликов: среди погибших в ДТП с автобусом в республике двое детей
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
Глава республики распорядился принять исчерпывающие меры для оказания необходимой медицинской помощи всем пострадавшим.
Кроме того, Меликов поручил обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших.
Ранее стало известно, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане погибли восемь человек, ещё 16 пострадали.