Гендиректор «Гранит-Электрона» Пономарёв рассказал о поставках в дружественные страны

Генеральный директор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарёв заявил, что компания не потеряла контакты с иностранными партнёрами.

«Мы не потеряли контактов с иностранным партнёрами, достаточно много комплексов поставлено в Алжир, Вьетнам, Индию, и продолжаем сотрудничество в этом направлении», — рассказал Пономарёв в беседе с телеканалом «Звезда» на Международном военно-морском салоне.

По его словам, работа с зарубежными партнёрами будет продолжена.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».