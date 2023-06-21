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Гендиректор «Гранит-Электрона» Пономарёв рассказал о поставках в дружественные страны

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Генеральный директор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарёв заявил, что компания не потеряла контакты с иностранными партнёрами.
Гендиректор «Гранит-Электрона» Пономарёв рассказал о поставках в дружественные страны
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы не потеряли контактов с иностранным партнёрами, достаточно много комплексов поставлено в Алжир, Вьетнам, Индию, и продолжаем сотрудничество в этом направлении», — рассказал Пономарёв в беседе с телеканалом «Звезда» на Международном военно-морском салоне.

По его словам, работа с зарубежными партнёрами будет продолжена.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

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