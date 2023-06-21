На военно-морском салоне в Кронштадте представили ЗРАК «Панцирь-МЕ»

На Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» представитель АО «КБП» Владимир Сучков рассказал, чем отличается «Панцирь-МЕ» от зарубежных аналогов.

«Самое главное отличие — что в одной установке объединена система управления артиллерийского и ракетного вооружения. Таких комплексов больше нет ни у кого. Есть отдельно артиллерийские и ракетные установки, а ракетно-артиллерийских нет», — заявил он.

По его словам, «Панцирь-МЕ» имеет систему хранения-перезаряжания, а в магазине находится по 500 артиллерийских снарядов.

«Благодаря «Панцирь-МЕ» можно продолжать сопровождать цель и стрелять не только ракетным вооружением, но и артиллерийским», — отметил Сучков.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в беседе с телеканалом «Звезда» на Международном военно-морском салоне заявил о необходимости разработки новой субсидии для судостроения.