Столичный производитель станков нарастил объём выпуска на 25%

Объединённая станкостроительная компания выпустила в январе — мае 2023 года более 250 единиц своей продукции, что на 25% больше, чем годом ранее, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Овчинский, благоприятные условия, созданные столичными властями, помогли промышленным предприятиям расширить производство и нарастить ассортимент.

«Так, столичное предприятие на 25% нарастило объём выпуска оборудования — с начала года Объединённая станкостроительная компания произвела свыше 250 станков. В этом году планируется произвести продукции на 30% больше, чем в прошлом», — сказал чиновник.

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