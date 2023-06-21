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Столичный производитель станков нарастил объём выпуска на 25%

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Объединённая станкостроительная компания выпустила в январе — мае 2023 года более 250 единиц своей продукции, что на 25% больше, чем годом ранее, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Столичный производитель станков нарастил объём выпуска на 25%

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Овчинский, благоприятные условия, созданные столичными властями, помогли промышленным предприятиям расширить производство и нарастить ассортимент.

«Так, столичное предприятие на 25% нарастило объём выпуска оборудования — с начала года Объединённая станкостроительная компания произвела свыше 250 станков. В этом году планируется произвести продукции на 30% больше, чем в прошлом», — сказал чиновник.

Ранее НСН сообщала, что производство одежды в Москве выросло на 32% с начала года.

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