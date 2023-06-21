Столичный производитель станков нарастил объём выпуска на 25%
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил Овчинский, благоприятные условия, созданные столичными властями, помогли промышленным предприятиям расширить производство и нарастить ассортимент.
«Так, столичное предприятие на 25% нарастило объём выпуска оборудования — с начала года Объединённая станкостроительная компания произвела свыше 250 станков. В этом году планируется произвести продукции на 30% больше, чем в прошлом», — сказал чиновник.
Ранее НСН сообщала, что производство одежды в Москве выросло на 32% с начала года.