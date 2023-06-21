Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Автоэксперт Гуляев: Honda вернулась в Россию через своего субдилера

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с RT прокомментировал открытие первого официального дилерского центра Honda в Санкт-Петербурге.
Автоэксперт Гуляев: Honda вернулась в Россию через своего субдилера
  • Gettyimages.ru
  • © chameleonseye

«Honda вернулась через своего субдилера, причём только с машинами, собранными в Китае. Соответственно, это означает, что кто-то договорился с китайской Honda о том, что может продавать машины и увеличивать рынок сбыта», — объяснил эксперт.

По его словам, открытие положительно скажется на российском рынке.

«Чем больше разнообразия, тем лучше для нашего рынка», — уточнил Гуляев.

Ранее стало известно, что Honda открыла первый официальный дилерский центр в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить