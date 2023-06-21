Автоэксперт Гуляев: Honda вернулась в Россию через своего субдилера
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«Honda вернулась через своего субдилера, причём только с машинами, собранными в Китае. Соответственно, это означает, что кто-то договорился с китайской Honda о том, что может продавать машины и увеличивать рынок сбыта», — объяснил эксперт.
По его словам, открытие положительно скажется на российском рынке.
«Чем больше разнообразия, тем лучше для нашего рынка», — уточнил Гуляев.
Ранее стало известно, что Honda открыла первый официальный дилерский центр в Петербурге.