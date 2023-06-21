Путин: наследники героев Великой Отечественной войны сейчас сражаются за справедливость
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
Как отметил российский лидер, наследники героев Великой Отечественной войны показывают свою преданность родине на деле.
«В ходе СВО солдаты и офицеры Вооружённых сил России защищают наших людей, территориальную целостность России, её право на суверенное развитие», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал священным наследие предков и верность их традициям.