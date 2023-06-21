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Путин: наследники героев Великой Отечественной войны сейчас сражаются за справедливость

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Президент России Владимир Путин заявил, что наследники поколения героев Великой Отечественной войны сражаются за правду и справедливость в ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

Как отметил российский лидер, наследники героев Великой Отечественной войны показывают свою преданность родине на деле.

«В ходе СВО солдаты и офицеры Вооружённых сил России защищают наших людей, территориальную целостность России, её право на суверенное развитие», — подчеркнул Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее Путин назвал священным наследие предков и верность их традициям.

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