Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба России

В настоящее время решается судьба России, определяется её геополитическое будущее.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

RT ведёт трансляцию.

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее», — добавил Шойгу.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал священным наследие предков и верность их традициям.