Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба России
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Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
RT ведёт трансляцию.
«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее», — добавил Шойгу.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал священным наследие предков и верность их традициям.