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Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба России

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В настоящее время решается судьба России, определяется её геополитическое будущее.
Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. 

RT ведёт трансляцию.

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее», — добавил Шойгу.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал священным наследие предков и верность их традициям.

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