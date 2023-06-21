Архитектурная подсветка украсила мост северного дублёра Кутузовского проспекта

Специалисты разместили архитектурную подсветку на мосту северного дублёра Кутузовского проспекта.

Об этом информирует сайт НТВ со ссылкой на главу столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

«Дорожное полотно уже полностью готово и покрыто финишным слоем асфальта. Также установлена архитектурно-художественная подсветка: ванты моста и внутреннюю дугу арки подсвечивают светодинамические прожекторы», — уточнил Овчинский.

Отмечается, что подсветка появится и на других участках дороги: на эстакаде через Рублёвское шоссе, путепроводе через Минскую улицу и эстакаде съезда с Кутузовского проспекта на дублёр на пересечении с улицей Барклая.

Ранее НСН сообщала, что мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт движению по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра.