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Архитектурная подсветка украсила мост северного дублёра Кутузовского проспекта

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Специалисты разместили архитектурную подсветку на мосту северного дублёра Кутузовского проспекта.
Архитектурная подсветка украсила мост северного дублёра Кутузовского проспекта

Об этом информирует сайт НТВ со ссылкой на главу столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

«Дорожное полотно уже полностью готово и покрыто финишным слоем асфальта. Также установлена архитектурно-художественная подсветка: ванты моста и внутреннюю дугу арки подсвечивают светодинамические прожекторы», — уточнил Овчинский.

Отмечается, что подсветка появится и на других участках дороги: на эстакаде через Рублёвское шоссе, путепроводе через Минскую улицу и эстакаде съезда с Кутузовского проспекта на дублёр на пересечении с улицей Барклая.

Ранее НСН сообщала, что мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт движению по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра.

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