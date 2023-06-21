Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Собянина Сергея Семёновича», — говорится в указе.
Ранее Путин наградил депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учреждённым орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса.