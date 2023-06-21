Совфед: враги пытаются использовать выборы для попыток вмешательства в дела России
- РИА Новости
«Несмотря на провал... антироссийского блицкрига США и их сателлитов, враждебные действия в отношении нашей страны, включая агрессивные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, будут продолжены», — приводит сообщение ТАСС.
В докладе отмечается, что в этих целях враги государства намерены использовать региональные выборы 2023 года и президентские, которые состоятся в 2024 году.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв ранее заявил, что Фонд Андрея Сахарова* вмешивался в выборы в России осенью 2022 года.
* The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.01.2022.