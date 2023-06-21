Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Совфед: враги пытаются использовать выборы для попыток вмешательства в дела России

Короткая ссылка
Враждебные действия в адрес России, включая попытки внешнего вмешательства, предпринимаются в том числе через использование предстоящих выборов в стране, следует из доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела государства.
Совфед: враги пытаются использовать выборы для попыток вмешательства в дела России
  • РИА Новости

«Несмотря на провал... антироссийского блицкрига США и их сателлитов, враждебные действия в отношении нашей страны, включая агрессивные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, будут продолжены», — приводит сообщение ТАСС.

В докладе отмечается, что в этих целях враги государства намерены использовать региональные выборы 2023 года и президентские, которые состоятся в 2024 году.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв ранее заявил, что Фонд Андрея Сахарова* вмешивался в выборы в России осенью 2022 года.

* The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.01.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить