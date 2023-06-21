Собянин: Москва выполнит все социальные обязательства и планы развития

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выполнит все социальные обязательства и планы развития. По его словам, несмотря на все санкции, бюджет в 2022 году был полностью выполнен по доходам.

«На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идём с ростом доходов на 6—7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены», — сказал Собянин в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, все вложения в столицу, начиная с благоустройства и заканчивая транспортом, кратно окупаются и привлекают частные инвестиции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье оформили более 75 тыс. электронных социальных сертификатов в 2022 году.