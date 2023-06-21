Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Саратове два 16-летних подростка выпали из окна пятого этажа

Короткая ссылка
В Саратове два 16-летних подростка выпали из окна квартиры на пятом этаже, их госпитализировали. Об этом сообщила областная прокуратура.
В Саратове два 16-летних подростка выпали из окна пятого этажа
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в ночное время.

Надзорное ведомство проводит проверку. Прокуратура намерена оценить работу органов профилактики, а также применить меры прокурорского реагирования.

По информации регионального управления МВД, подростки находились на праздновании дня рождения знакомой. Около трёх часов ночи они сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. Конструкция обрушилась, и подростки сорвались вниз. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 14-летний подросток за рулём Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить