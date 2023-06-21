В Саратове два 16-летних подростка выпали из окна пятого этажа

В Саратове два 16-летних подростка выпали из окна квартиры на пятом этаже, их госпитализировали. Об этом сообщила областная прокуратура.

Инцидент произошёл в ночное время.

Надзорное ведомство проводит проверку. Прокуратура намерена оценить работу органов профилактики, а также применить меры прокурорского реагирования.

По информации регионального управления МВД, подростки находились на праздновании дня рождения знакомой. Около трёх часов ночи они сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. Конструкция обрушилась, и подростки сорвались вниз.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 14-летний подросток за рулём Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста.