В Саратове два 16-летних подростка выпали из окна пятого этажа
- РИА Новости
Инцидент произошёл в ночное время.
Надзорное ведомство проводит проверку. Прокуратура намерена оценить работу органов профилактики, а также применить меры прокурорского реагирования.
По информации регионального управления МВД, подростки находились на праздновании дня рождения знакомой. Около трёх часов ночи они сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. Конструкция обрушилась, и подростки сорвались вниз.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 14-летний подросток за рулём Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста.