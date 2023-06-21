Бочкарёв: в Москве сдали в эксплуатацию 26 объектов образования с начала года

В Москве с начала 2023 года выдали 26 разрешений на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Развитие социальной инфраструктуры вне зависимости от внешних факторов продолжает находиться в числе приоритетов столичной градостроительной политики. Сразу в семи округах Москвы с начала года сданы 26 общеобразовательных и дошкольных учреждений более чем на 11 тыс. мест», — сказал Бочкарёв.

По его словам, годом ранее за аналогичный период в столице сдали 14 объектов.

Заммэра также отметил стабильно высокий вклад частных инвесторов в социальную инфраструктуру города — за счёт внебюджетных источников построено 15 детсадов и девять школ.

«На сегодняшний день локомотивом приведённой статистики является Новая Москва, в которой появились пять детских садов и четыре школы», — уточнил Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что контрольно-надзорные мероприятия осуществляются на каждом этапе возведения детских садов и школ.

Он также рассказал, что с января 2023 года комитетом оформлена разрешительная документация на 32 школы и детсада.