В Екатеринбурге в ДТП с троллейбусом и автобусом пострадали три человека

В Екатеринбурге в результате аварии с участием троллейбуса и автобуса пострадали три человека.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России по Свердловской области.

«Для установления причин произошедшего столкновения и выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводятся соответствующие экспертные исследования», — заявила пресс-служба.

Ранее, по сообщению пресс-службы ГУМВД Красноярского края, три человека погибли, ещё два пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в регионе.

Также Newinform со ссылкой на региональное управление МВД сообщило, что в Череповце 41-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи.