Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Екатеринбурге в ДТП с троллейбусом и автобусом пострадали три человека

Короткая ссылка
В Екатеринбурге в результате аварии с участием троллейбуса и автобуса пострадали три человека.
В Екатеринбурге в ДТП с троллейбусом и автобусом пострадали три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России по Свердловской области.

«Для установления причин произошедшего столкновения и выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводятся соответствующие экспертные исследования», — заявила пресс-служба.

Ранее, по сообщению пресс-службы ГУМВД Красноярского края, три человека погибли, ещё два пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в регионе.

Также Newinform со ссылкой на региональное управление МВД сообщило, что в Череповце 41-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить