Депутат Матвеев: проект о возврате перехода на летнее время внесли в Госдуму

Проект о возврате перехода на летнее время внесён в Госдуму.

Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Законопроект о возврате переходов на летнее время внесён в Госдуму», — написал он в Telegram.

Уточняется, что законопроект предполагает перевод часов на один час вперёд с марта по октябрь.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время.

Так, 20% россиян хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью, 29% респондентов устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас, а 6% хотели бы жить по летнему времени.