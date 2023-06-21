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Депутат Госдумы Матвеев высказался в пользу перехода на летнее время

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказался в пользу перехода на летнее время.
Депутат Госдумы Матвеев высказался в пользу перехода на летнее время
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

По словам Матвеева, законопроект поможет жить в гармонии с природой и сэкономить на электричестве.

«Задача — сделать более продолжительным светлый период времени и активный период жизни человека, сместив начало рабочего дня фактически на один час раньше. Люди должны жить вместе с природой, страна огромная», — пояснил он.

Ранее, по сообщению URA.RU, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предупредил о вреде для здоровья от перехода на летнее и зимнее время.

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