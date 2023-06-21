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В МЧС сообщили о тушении пожара в гостевом доме в центре Иркутска

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Пожар в гостевом доме в Иркутске ликвидировали, сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили о тушении пожара в гостевом доме в центре Иркутска
  • РИА Новости

Ранее спасателям поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания на улице Тимирязева. Тушение пожара осложняла плотная застройка.

«К месту происшествия было направлено шесть пожарных расчётов... В 12:19 открытое горение ликвидировано на площади 132 кв. м. Стоящие рядом административные и офисные здания спасены от огня», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в Волоколамске в Московской области.

Пожар произошёл на заводе по производству деревянных паллет.

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